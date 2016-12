Questo fuso orario non piace alla Spagna "Indietro di un'ora per poter dormire di più"

foto Ap/Lapresse Correlati Gli occhiali da sole anti jet lag 08:57 - La Spagna vuole spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora. La penisola iberica, pur trovandosi geograficamente nella stessa zona di Portogallo e Inghilterra, ha la stessa ora di Italia, Francia e Germania: un'ora avanti rispetto a Greenwich d'inverno e due ore d'estate. Cambiandolo, dicono gli spagnoli, "dormiremo di più". La proposta è stata presentata al Parlamento spagnolo per "regolarizzare" la vita della popolazione. - Lavuole. La penisola iberica, pur trovandosi geograficamente nella stessa zona di Portogallo e Inghilterra, ha la stessa ora di: un'orad'inverno e due ore d'estate. Cambiandolo, dicono gli spagnoli, "dormiremo di più". La proposta è stata presentata al Parlamento spagnolo per "regolarizzare" la vita della popolazione.

Insomma, l'idea è di cambiare il fuso orario, riportando l'orologio a come funzionava prima della dittatura di Franco. Questa ora esiste infatti in tutto il Paese, Isole Canarie escluse, dal 1942, quando il governatore fascista volle mettere il suo Paese in linea con la Germania nazista.



Il rapporto presentato dice che, con questa ora, "ci svegliamo troppo presto e dormiamo un'ora in meno del tempo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità". E il problema ha conseguenza pesanti, secondo chi ha realizzato la proposta: assenze sul posto di lavoro, incidenti, bassa produttività.



Insomma, molto meglio un ritorno al passato: per vivere meglio, lavorare pià serenamente e anche riposare un po' di più.