- "Le sanzioni sono controproducenti e devono essere rimosse nel momento in cui si guarda avanti. Alla fine dei giochi dovrà esserci una rimozione di tutte le sanzioni e spero si vada in questa direzione in poco tempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, al Palazzo di Vetro, annunciando che "l'obiettivo dell'Iran è raggiungere un accordo entro un anno" con la comunità internazionale sui nodi del suo programma nucleare.