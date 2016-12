foto Ansa

16:44

- Israele dovrebbe aderire al trattato di non proliferazione nucleare senza indugio per arrivare a un Medio Oriente demilitarizzato. Lo ha detto il presidente iraniano, Hassan Rohani, all'Onu. "Ogni anno il 26 settembre sia la Giornata Mondiale per l'Eliminazione del Nucleare", ha poi chiesto durante l'assemblea.