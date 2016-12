Helsinki è la città più onesta del mondo

- A quanti è successo almeno una volta nella vita di raccogliere un portafoglio da terra e di trovarsi davanti ad un dubbio amletico: tenerlo o risalire al proprietario per restituirglielo? Secondo un recente studio della rivista americana Reader’s Digest, il fortunato in questione sarà più propenso alla restituzione adpiù che in ogni altra città del mondo.

La capitale della Finlandia è infatti la città più onesta del mondo. A dirlo il test del portafoglio. I ricercatori hanno abbandonato 12 portafogli con dentro biglietti da visita, coupon, documenti e una somma di contanti equivalente a 50 dollari. Ebbene, a Helsinki sono stati riconsegnati 11 portafogli. Sul secondo gradino del podio c’è Mumbai in India con 9, seguita da Budapest con 8 a pari merito con New York. A metà classifica alcune grandi capitali europee. A Berlino sono stati riconsegnati 6 portafogli contro i 5 di Londra. Fanalini di coda di questa particolare classifica sono Madrid (2 su 12) e Lisbona (1 su 12). Tra le sorprese Zurigo. La città svizzera ha totalizzato un misero 4, chiudendo a fine classifica.

E l’Italia? Il Bel Paese non è presente in classifica in quanto non coinvolto nella ricerca della rivista. A questo punto resta almeno da chiedersi quale sia la percezione dell’onestà italiana all’estero. E qui ci si accorge, per esempio, che il governo inglese raccomanda particolari attenzioni ai turisti che decidono di recarsi a Roma. Il sito ufficiale www.gov.uk ad agosto pubblicava alcuni consigli su come difendersi dai borseggi: “State attenti ai trasporti pubblici, in particolare alle aree affollate – recita il sito – e lasciate gli oggetti di valore in albergo”.

La classifica

1 – Helsinki (Finlandia) – 11 su 12

2 – Mumbai (India) – 9 su 12

3 – Budapest (Ungheria) – 8 su 12

3 – New York (Usa) – 8 su 12

5 – Mosca (Russia) –7 su 12

5 – Amsterdam (Olanda) – 7 su 12

7 – Berlino (Germania) – 6 su 12

7 – Lubiana (Slovenia) 6 su 12

9 – Londra (Gran Bretagna) – 5 su 12

9 – Varsavia (Polonia) – 5 su 12

11 – Bucarest (Romania) – 4 su 12

11 – Rio de Janeiro (Brasile) – 4 su 12

11 – Zurigo (Svizzera) – 4 su 12

14 – Praga (Repubblica Ceca) – 3 su 12

15 – Madrid (Spagna) – 2 su 12

16 – Lisbona (Portogallo) – 1 su 12