Usa, aiuti ai disoccupati tatuati (e pentiti)

Disoccupati per la crisi e per i tatuaggi. A San Paolo, in California, le autorità locali hanno messo a punto un programma speciale di aiuti per chi è senza lavoro: a tariffe popolari, si offre la possibilità di farsi rimuovere i tatuaggi che, secondo esperti, possono influenzare negativamente la ricerca di un posto di lavoro. Ai "pentiti" del tattoo, il costo varia dai 50 ai 75 dollari.

San Paolo è afflitta dalla disoccupazione: il tasso è al 15,6%, il doppio della media dello Stato fermo all'8,9% e superiore alla media nazionale del 7,3%. Per questo l'amministrazione ha deciso un piano drastico per combattere la crisi. chi risiede nella cittadina il costo ammonta a 50 dollari, mentre 75 per i non residenti. Il programma "Removing Barriers", vale a dire rimuovere le barriere, ha incontrato il gradimento di chi è senza lavoro. La rimozione del tatuaggio richiede in genere da sei a dieci sessioni.



I finanziamenti per il programma, che ammontano a circa 66mila dollari, è in parte finanziato con un lieve aumento della tasse. Secondo un sondaggio, per il 31% dei responsabili delle risorse umane delle aziende i tatuaggi sono considerati una delle cause che potrebbe precludere al candidato l'accesso al lavoro.