foto Ap/Lapresse

06:46

- Il presidente siriano, Bashar Al Assad, non esclude un intervento militare degli Stati Uniti nel suo Paese, nonostante le discussioni in corso sullo smantellamento dell'arsenale chimico. Lo ha detto durante un'intervista al canale televisivo venezuelano Telesur. "La possibilità che gli Stati Uniti lancino un attacco contro la Siria è ancora reale - ha detto Assad. O con il pretesto di armi chimiche, o per altri pretesti".