Alaska, seguono indicazioni smartphone e finiscono al centro della pista dell'aeroporto

foto Reuters 08:14 - "Smarrimento aeroportuale" per alcuni automobilisti americani che, seguendo pedissequamente le indicazioni del loro "smartphone", si sono ritrovati al centro di una pista di atterraggio correndo il serio rischio di essere travolti da un aereo. Gli episodi sono stati registrati in uno scalo dell'Alaska dove due diversi automobilisti, ingannati dalle istruzioni errate del loro iPhone, si sono ritrovati a vagare per le piste. - "Smarrimento aeroportuale" per alcuni automobilisti americani che, seguendo pedissequamente le indicazioni del loro "smartphone", si sono ritrovati al centro di una pista di atterraggio correndo il serio rischio di essere travolti da un aereo. Gli episodi sono stati registrati in uno scalo dell'Alaska dove due diversi automobilisti, ingannati dalle istruzioni errate del loro iPhone, si sono ritrovati a vagare per le piste.

"Abbiamo avuto due incursioni in pista il 6 e il 20 settembre", racconta Angie Spear, direttore di marketing e comunicazione dell'aeroporto internazionale Fairbanks, in Alaska centrale. "In entrambe i casi le persone coinvolte hanno spiegato di aver seguito le istruzioni fornite dal proprio iPhone per raggiungere l'aeroporto".



Dito puntato contro una "app" - Fortunatamente non ci sono stati incidenti ma la signora Spear punta il dito su una "app" per iPhone 5 che è quella che "inganna" gli automobilisti. L'applicazione, spiega, "non indica specificamente di attraversare la pista" ma inganna facendo vedere al di là il terminal senza indicare la strada giusta per il transito.



Automobilisti convinti che indicazioni cartelli fossero sbagliate - Resta da capire come degli "accorti automobilisti" possano attraversare le piste visto che ci sono decine di cartelli e segnali luminosi che informano con massima evidenza dei divieti di traffico. Ma, spiega ancora la Spear, "le persone erano così concentrate sul loro telefono che invece di fermarsi, credevano che l'errore fosse nei pannelli di segnalazione".



Apple: "Pronti a intervenire" - La Apple è comunque già intervenuta mettendo in guardia gli utenti ed entro pochi giorni l'applicazione incriminata sarà corretta eliminando del tutto le indicazioni per l'aeroporto.