foto Ansa

01:08

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ritiene possibile un accordo sul nucleare nell'arco di tre mesi. Rohani si è espresso in questi termini in una intervista faccia a faccia con il columnist del Washington Post David Ignatius. Rohani ha anche detto di volersi muovere per risolvere molto rapidamente la questione nucleare attraverso negoziati.