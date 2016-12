foto Reuters

19:09

- Momenti di paura a Long Island, nello Stato di New York, dove un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola uccidendo una persona e ferendone un'altra. L'aggressione è avvenuta in un edificio vicino a un centro commerciale. Tutti gli accessi allo shopping center sono stati bloccati per precauzione dalla polizia. Gli agenti pensano che il killer sia ormai fuggito a bordo di un'auto.