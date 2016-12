Furto su volo Air France: spariti 44 chili d'oro

foto Afp Correlati 17:20 - Maxi furto all'aeroporto parigino di Roissy-Charles-de-Gaulle: su un volo della compagnia Hop (filiale di Air France) in partenza dalla capitale e diretto a Zurigo sono stati rubati 44 chilogrammi di lingotti d'oro. L'episodio ha suscitato diverse polemiche per l'inadeguatezza delle misure di sicurezza. Inoltre venerdì, sempre nello stesso scalo, era stata sequestrata più di una tonnellata di cocaina a bordo di un aereo proveniente da Caracas. - Maxi furto all'aeroporto parigino di Roissy-Charles-de-Gaulle: su un volo della compagnia Hop (filiale di Air France) in partenza dalla capitale e diretto a Zurigo sono stati rubati 44 chilogrammi di lingotti d'oro. L'episodio ha suscitato diverse polemiche per l'inadeguatezza delle misure di sicurezza. Inoltre venerdì, sempre nello stesso scalo, era stata sequestrata più di una tonnellata di cocaina a bordo di un aereo proveniente da Caracas.

Il furto, del quale si è avuta notizia solo oggi, sarebbe avvenuto giovedì scorso nel terminal parigino durante lo scarico di un furgone della compagnia Brink's contenente 9 casse con un totale di 300 chili del prezioso metallo. All'arrivo dell'aereo nella capitale svizzera, però, gli agenti della Brink's incaricati di recuperare il carico hanno rilevato la mancanza di due casse, che vontenevano 44 chili d'oro per un valore di circa 1,6 milioni di euro.



Secondo una fonte vicina alle indagini tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, e sono in corso verifiche su tutte le persone venute a contato con la merce. L'inchiesta sul carico di cocaina, intanto, potrebbe mettere in luce eventuali complicità da parte del personale aeroportuale.