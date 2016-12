Obbligo di permesso per matrimoni e gravidanze, bufera su Qatar Airways

foto Web 16:06 - Permessi per potersi sposare e rischio di licenziamento in caso di maternità. Il rapporto diffuso martedì dalla Federazione Internazionale Lavoratori dei Trasporti (Itf) ha alzato un vero e proprio polverone sui contratti che Qatar Airways propone ai suoi dipendenti. La denuncia non è passata inosservata ed è atteso per le prossime ore il comunicato dei legali della linea aerea qatariota. - Permessi per potersi sposare e rischio di licenziamento in caso di maternità. Il rapporto diffuso martedì dalla Federazione Internazionale Lavoratori dei Trasporti (Itf) ha alzato un vero e proprio polverone sui contratti che Qatar Airways propone ai suoi dipendenti. La denuncia non è passata inosservata ed è atteso per le prossime ore il comunicato dei legali della linea aerea qatariota.

Secondo ciò che sostiene l’Itf, si sarebbe in presenza di una forte violazione dei diritti del lavoratore. Nel rapporto della federazione sono presenti anche alcuni stralci di quelli che sarebbero i contratti standard proposti a migliaia di dipendenti donna. Si legge che la sottoposta è “tenuta ad informare l’azienda riguardo ad un’eventuale gravidanza dal giorno stesso in cui essa ne venga a conoscenza. Da quel giorno, la compagnia si riserba il diritto di rescindere il contratto. Nel caso in cui la dipendente non comunicasse all’azienda un’eventuale gravidanza, il suo rapporto lavorativo è da considerarsi concluso”.

Ma non é solo la gravidanza delle proprie dipendenti a preoccupare l’azienda. Nel contratto, specifica l’Itf, si troverebbe anche una clausola riferita al matrimonio: “Nel caso in cui la sottoposta – si legge nel virgolettato dell’Itf – voglia cambiare il proprio stato matrimoniale e, quindi, sposarsi, è tenuta a richiedere ed ottenere il permesso dalla compagnia”.

Se le rivelazioni dell’Itf dovessero essere confermate, l’azienda rischierebbe un’indagine per violazione dei diritti del lavoratore. Nelle prossime ore, però, i legali dell’azienda dirameranno un comunicato al fine di spiegare la situazione relativa ai contratti dei propri dipendenti.