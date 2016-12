In Usa si pensa al 51esimo stato: due contee californiane vogliono creare Jefferson

foto Web 10:41 - Una nuova stella potrebbe essere cucita sulla bandiera degli Stai Uniti. Se l’idea di un nuovo stato federale americano può sembrare remota ai più, non lo è per gli abitanti della contea di Modoc che, dopo i loro vicini di Siskiyou, hanno votato in favore della secessione dalla California. L’obiettivo? Dar vita allo stato federale di Jefferson, tra Oregon e, appunto, California, che comprenda tutti i territori di confine. - Una nuova stella potrebbe essere cucita sulla bandiera degli Stai Uniti. Se l’idea di un nuovo stato federale americano può sembrare remota ai più, non lo è per gli abitanti della contea di Modoc che, dopo i loro vicini di Siskiyou, hanno votato in favore della secessione dalla California. L’obiettivo? Dar vita allo stato federale di Jefferson, tra Oregon e, appunto, California, che comprenda tutti i territori di confine.

Il presidente della contea, Geri Byrne, ha motivato l’appoggio alla causa secessionista affermando che i suoi concittadini sono nettamente a favore della separazione dal “Golden State”: “Le persone sono stufe del trattamento riservatogli dallo stato a cui appartengono. I bisogni della comunità vengono puntualmente ignorati, facendola sentire ancora di più come una contea di confine”, ha dichiarato il presidente. Ma se i timori possono far credere ad una secessione forzata, con tanto di movimenti separatisti, Byrne tiene a rassicurare: “Non vogliamo una separazione immediata e violenta, ma soltanto iniziare a lavorare perché questo possa avvenire nel minor tempo possibile”.

Jefferson dovrebbe nascere esattamente tra California e Oregon, coinvolgendo, almeno a quanto sostiene il movimento secessionista, almeno 12 contee di confine tra i due stati. I desideri delle comunità secessioniste non si scontrano con la legge degli Usa. La Costituzione stessa, all’articolo 4, sezione 3, afferma che non possono nascere nuovi stati dalla separazione di altri già esistenti se non nel caso in cui questa secessione venga approvata dai legislatori degli stati membri interessati e del Congresso. Proprio su questa eccezione punteranno a fare pressione le contee coinvolte nel movimento secessionista.

La storia di Jefferson ha origini che risalgono al 1941, quando Gilbert Gable, al tempo sindaco di Port Orford, si incontrò con altri leader politici nel nord della California per creare uno stato indipendente formato dai territori di confine tra Oregon e “Golden State”.