Assalto Kenya, il salvataggio di due bimbi

09:06 - Sdraiati a terra, immobili, come fossero morti. Così un poliziotto ha trovato una mamma e i suoi due bimbi all'interno del centro commerciale Westgate di Nairobi dove sabato un commando di uomini armati ha fatto irruzione uccidendo decine di persone. In queste immagini, registrate dopo l'intervento nella struttura della polizia, i tre sono tratti in salvo da un agente che, dopo averli tranquillizzati, li ha accompagnati fuori dall'edificio.