Il Jet F16 vola senza pilota

08:50 - Decolla, vola e atterra senza pilota. Un Jet dell’aeronautica militare americana è stato guidato da terra in una base militare, dimostrando che è possibile pilotare questi grossi caccia “in remoto”, come già succede per i droni. L’F16 ha volato senza alcun problema per 12.000 chilometri ed è atterrato in una base della Florida, dopo aver sorvolato in golfo del Messico. Il vecchio F16, fermo da 15 anni, ha effettuato anche alcune manovre “spericolate” come un “Split S”, durante il tragitto. L’esperimento, portato avanti dalla azienda statunitense Boeing, è stato filmato in questo video.