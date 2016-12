foto Ap/Lapresse

08:14

- Esperti in esplosivi in azione per ispezionare il centro commerciale Westgate Mall di Nairobi teatro dell'attacco da parte di un gruppo Shabaab, alla ricerca di eventuali bombe nascoste dagli assalitori prima della fine dell'assedio. Gli esperti "verificano che nessun ordigno esplosivo sia stato lasciato" nel centro commerciale, in cui sono morte almeno 67 persone, ha detto una fonte della sicurezza.