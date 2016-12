foto Reuters

- Il primo ministro indiano Manmohan Singh e quello pachistano Nawaz Sharif si incontreranno a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. La realizzazione dell'incontro era stata annunciata da fonti governative due giorni fa, ed ora ha ricevuto un sigillo ufficiale. L'incontro avverrà nella mattinata del 29 settembre nell'hotel di Manhattan scelto dall'India come residenza a New York.