- Sono migliaia i bambini uccisi nel conflitto siriano, ma ce ne sono almeno altri 2 milioni nel Paese che stanno combattendo una guerra quotidiana contro la mancanza di cibo necessario per sopravvivere. E' quanto emerge dal rapporto "La Fame in una zona di Guerra" di Save the Children, che si è appellata direttamente all'Assemblea Generale dell'Onu. Nel dossier ci sono le terribili testimonianze dei bimbi siriani e delle loro famiglie.