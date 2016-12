foto Ansa

17:35

- Il negoziato con l'India riguardante i problemi sorti nelle indagini sui marò "non si è interrotto". Lo assicurano fonti qualificate italiane, smentendo quanto lasciato invece intendere dal governo di New Delhi che parlava di trattativa bloccata. I colloqui sulle modalità dell'interrogatorio dei quattro fucilieri presenti sulla petroliera Enrica Lexie sono dunque ancora in corso.