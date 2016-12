foto Ansa

17:09

- "Ci accusano di fare le guerre, ma il vero pericolo sarebbe un disimpegno da parte nostra". E' quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, all'assemblea dell'Onu. "L'America - ha aggiunto - è eccezionale per il suo tributo di sangue e il sacrificio per la libertà". Ad esempio, ha ricordato, "in Libia sono state salvate un numero enorme di vite umane".