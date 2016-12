foto Ansa Correlati Siria, Obama: "Mondo non resti in silenzio" 00:46 - "Il Consiglio di sicurezza Onu approvi una risoluzione forte per garantire che la Siria mantenga i suoi impegni sulle armi chimiche". E' Barack Obama ad auspicarlo davanti all'assemblea generale delle Nazioni Unite, aggiungendo che "la comunità internazionale deve imporre un bando alle armi chimiche". Il presidente Usa ha poi ribadito che i ribelli non hanno mai usato i gas e ha assicurato che "ci sono prove evidenti" delle responsabilità di Assad. - "Il Consiglio di sicurezza Onu approvi una risoluzione forte per garantire che la Siria mantenga i suoi impegni sulle armi chimiche". E' Barack Obama ad auspicarlo davanti all'assemblea generale delle Nazioni Unite, aggiungendo che "la comunità internazionale deve imporre un bando alle armi chimiche". Il presidente Usa ha poi ribadito che i ribelli non hanno mai usato i gas e ha assicurato che "ci sono prove evidenti" delle responsabilità di Assad.

"Ci accusano di fare le guerre - ha detto ancora Obama - ma il vero pericolo è che gli Usa si disimpegnino. La nostra risposta non è stata all'altezza della sfida" in Siria. "Siamo pronti a scendere in campo a sostegno dei diritti umani. Ma non possiamo avere noi tutto il peso", ha spiegato. Dopo aver sostenuto che "l'America è eccezionale per il suo tributo di sangue e il sacrificio per la libertà", il presidente degli Stati Uniti ha auspicato, parlando del nodo Iran, che alle parole concilianti arrivate da Teheran "seguano anche le azioni".



E ha poi sottolineato di voler risolvere i problemi del nucleare dell'Iran in modo diplomatico. Le divergenze fra Usa e Iran, ha ammesso, non possono essere risolte da un giorno all'altro, anche se Obama si è detto "incoraggiato" dalle parole più moderate e ha dichiarato: "Ci potrebbero essere basi per un accordo sul programma nucleare dell'Iran fondato sulle recenti dichiarazioni della leadership iraniana".



Medio Oriente, "impegnati per il lungo termine" - Gli Stati Uniti sono impegnati in Medio Oriente per il lungo termine, ha poi affermato il presidente, sottolineando che gli Usa non scenderanno mai a compromessi nell'appoggiare Israele e la sua esistenza. Sull'Egitto ha dichiarato: "Abbiamo assunto la scelta di non appoggiare alcun fronte del conflitto".



"La sovranità non sia scudo per i tiranni" - "Viviamo in un mondo dalle scelte imperfette - ha continuato -. La sovranità non può essere uno scudo per i tiranni per commettere gratuiti massacri". Barack Obama ha quindi ricordato Martin Luther King, a cui ha reso omaggio il mese scorso per i 50 anni del discorso 'I have a dream', e l'insegnamento di Nelson Mandela, a cui ha fatto visita nei mesi scorsi, nella sua missione in Africa.





Rohani: "Iran pronto a accordo quadro con Usa" - Rohani era atteso come una star, e non delude le attese, anche se non fa nessuna proposta concreta. Tende la mano, ma spiazza la Casa Bianca nel rinunciare a un faccia a faccia col presidente Barack Obama a cui Washington lavorava da giorni: "Troppo complicato per gli iraniani in questo momento", spiega una fonte dell'amministrazione americana. A sorpresa Rohani incontra pero', a margine dei lavori dell'Onu, il capo di Stato francese, Francois Hollande, col quale ha un ampio scambio di vedute sulle principali questioni mediorientali. Rohani ha annunciato che Teheran è pronta a raggiungere un "accordo quadro" per affrontare le divergenze con gli Stati Uniti. "Ci impegniamo in un dialogo immediato sul programma nucleare. Ma è irrealistico e un illusione pensare che ci possano essere delle imposizioni. Quello che serve è rispetto e collaborazione. "L'Iran non pone minacce al mondo o alla regione", ha poi detto il presidente iraniano: "Sì alla pace, no alla guerra".



Netanyahu: discorso Rohani cinico - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito "cinico" il discorso pronunciato dal presidente iraniano Hassan Rohani, convinto che l'Iran tenta di guadagnare tempo e non intende porre un termine al programma nucleare militare.