- Sono almeno sette i morti e una quindicina i feriti nell'attentato compiuto a Damasco. Il bilancio delle vittime è stato diffuso dall'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. La stessa fonte afferma che ad esplodere è stata un'autobomba in un quartiere a sud della capitale siriana.