Nairobi, "conclusa l'operazione al Westgate"

Sei vittime tra i soldati, uccisi cinque terroristi - "Sei soldati kenyoti sono morti per le ferite" riportate nell'operazione per liberare il Westgate di Nairobi. Lo riferisce il ministero dell'Interno su Twitter, aggiungendo che "altri cinque sono ancora in cura". "Abbiamo perso sei eroi", ha aggiunto il ministero invitando a osservare un minuto di silenzio. Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, in un discorso in tv, ha poi annunciato che "gli assalitori sono stati sconfitti". "Cinque sono stati uccisi mentre 11 arrestati. Molti piani di Westgate sono crollati", ha quindi spiegato, proclamando tre giorni di lutto nazionale.



Al Shabaab: le autorità kenyote hanno paura - I capi dei miliziani hanno scritto su Twitter che "gli sproloqui incoerenti delle autorità kenyote e le evidenti discrepanze su quanto riguarda i mujaheddin al Westgate tradiscono le loro paure". I terroristi sarebbero in effetti stati localizzati vicino a un casinò che si trova su uno dei piani alti del centro commerciale. Alcuni testimoni hanno riferito di avere udito sporadici colpi d'arma da fuoco e un'esplosione provenienti dall'interno dell'edificio.



Cittadini Usa e britannici nel commando, la smentita di Al Shabaab - E ancora i fondamentalisti somali hanno smentito che nel commando ci fossero cittadini americani e una britannica, come era invece stato riferito dal ministro degli Esteri del Kenya, Amina Mohamed. "Coloro che parlano di militanti americani e britannici non sanno cosa sta succedendo nel Westgate", hanno detto i vertici di Al Shabaab.



A proposito della cittadina britannica, il ministro aveva anche aggiunto che questa aveva già commesso "a più riprese" atti terroristici simili. Quanto agli americani, aveva parlato di "giovani tra i 18 e i 19 anni di origine somala o araba, ma che vivevano negli Stati Uniti, nel Minnesota e in un altro posto".