foto Dal Web

23:22

- L'inviato speciale in Siria del quotidiano spagnolo El Periodico è stato rapito da un gruppo di ribelli. Lo annuncia lo stesso quotidiano online titolando: "Sequestrato in Siria il giornalista Marc Marginedas". Il reporter si trova nelle mani dei ribelli dal 4 settembre, giorno in cui ha avuto l'ultimo contatto con la redazione. Marginedas stava viaggiando in auto con il suo autista quando è stato fermato da alcuni jihadisti nei pressi di Hama.