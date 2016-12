Amanda Knox: pronta al test della verità

10:08 - Amanda Knox, intervistata da una tv inglese, si è detta pronta a sottoporsi al test della verità per provare la sua innocenza. La 26enne americana, che ha ribadito che non tornerà nel nostro Paese per un nuovo processo nell'ambito del delitto Meredith, ha spiegato di aver paura del sistema giudiziario italiano perché "è già stata imprigionata ingiustamente".

"Mi andrebbe bene sottopormi al test della verità - ha detto la Knox -. Farei di tutto per provare la mia innocenza. Non penso che però sia necessario. Ma, come ho detto, sto facendo tutto quello che posso per provare la mia innocenza".



Amanda ha quindi raccontato che "Meredith era davvero mia amica, era molto gentile con me e io non ho nulla a che fare con il suo omicidio: voglio che tutti lo capiscano". E per quanto riguarda la famiglia della ragazza inglese, ha spiegato di non essere stata capace di "creare un contatto con loro" perché c'è "un abisso di dolore che ci separa. Non ho avuto il coraggio di attraversarlo, ho paura che i Kercher pensino che si tratti di una strategia legale o mediatica". Ma quello che Amanda vorrebbe è "che mi permettessero di visitare la tomba di Meredith".