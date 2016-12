foto Reuters

15:13

- Una famiglia di cinque persone, due adulti e tre bambini, è stata trovata morta all'interno di una casa a Rice, in Texas. Lo hanno reso noto le autorità della contea di Navarro. Ad avvertire la polizia, la telefonata nella quale un uomo spiegava che diversi membri della sua famiglia erano morti. Ancora incerte le cause, ma gli agenti stanno indagando per chiarire la dinamica dell'episodio.