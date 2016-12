Angela Merkel: "Ora serve un governo stabile"

foto Afp Correlati Germania, trionfo Merkel 21:09 - "Quello che abbiamo ottenuto domenica è un risultato straordinario". E' il commento della cancelliera tedesca, Angela Merkel, dell'esito del voto per il parlamento federale, in cui l'Unione di Cdu/Csu ha raccolto il 41,5% dei consensi. "Ora la Germania ha bisogno di un governo stabile. E noi assolveremo questo compito. Abbiamo già i primi contatti con la presidenza" del partito Spd", ha aggiunto. - "Quello che abbiamo ottenuto domenica è un risultato straordinario". E' il commento della cancelliera tedesca,, dell'esito del voto per il parlamento federale, in cui l'Unione diha raccolto il 41,5% dei consensi. "Ora la Germania ha bisogno di un governo stabile. E noi assolveremo questo compito. Abbiamo già i primi contatti con la presidenza" del partito", ha aggiunto.

La cancelliera tedesca si è detta "aperta" a discutere la formazione di un governo con i socialdemocratici. Ma "i contatti non sono esclusi anche ad altri partiti", ha precisato.



Non ci sono ora tempi definiti per i colloqui necessari alla formazione del governo e "non faccio speculazioni", ha poi sottolineato, commentano i risultati elettorali.