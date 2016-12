La rivincita della modella sfregiata: è incinta

foto Dal Web Correlati Guarda le foto di Katie 10:23 - La gravidanza torna a far sorridere Katie Piper, la modella e presentatrice inglese che 5 anni fa venne sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, Daniel Lynch. La donna, che dal giorno dell’incidente ha dovuto subire numerose e dolorose operazioni, ha visto coronarsi il sogno di una vita. “Ho sempre saputo di volere un figlio ma, dopo tutto quello che è successo, non credevo fosse più possibile”. - La gravidanza torna a far sorridere Katie Piper, la modella e presentatrice inglese che 5 anni fa venne sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, Daniel Lynch. La donna, che dal giorno dell’incidente ha dovuto subire numerose e dolorose operazioni, ha visto coronarsi il sogno di una vita. “Ho sempre saputo di volere un figlio ma, dopo tutto quello che è successo, non credevo fosse più possibile”.

La vita della presentatrice era tornata ad essere felice già due anni fa quando ha conosciuto l’attuale ragazzo e futuro padre di suo figlio. L’uomo le è stato vicino durante i duri anni delle cure e le ha regalato, oggi più che mai, il futuro che la ragazza desiderava da tempo. A nemmeno un mese dal suo trentesimo compleanno, Katie può gioire per la svolta positiva della sua vita: “Non ci posso credere, vorrei salire sui tetti e gridare a tutti che sono incinta”. I fan della modella inglese non hanno trattenuto l’emozione alla notizia della gravidanza e hanno tempestato i social network di felicitazioni e auguri, in attesa del nuovo arrivo.