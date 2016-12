foto LaPresse

- Il ministro degli Esteri italiano, Emma Bonino, durante l'assemblea generale dell'Onu in corso a New York, si mostra ottimista sulla situazione in Iran. "La nuova gestione sta dando segnali positivi - ha detto - si inizia a dare una lettura diversa a quanto accade a Teheran. Chiudere l'Iran fuori dalla porta non aiuta a risolvere il problema - ha continuato -, ci sono segnali positivi sul dossier nucleare".