- Sul fronte del disarmo chimico in Siria, "la strada è tutta in salita": lo ha detto il ministro degli Esteri Emma Bonino a New York, dove deve partecipare all'assemblea generale dell'Onu. "Si è aperto uno spazio temporale - ha detto la Bonino - per rimettere in moto la diplomazia. Ma se non si arriverà a un cessate il fuoco, sara' difficile immaginare un intervento degli ispettori sul campo mentre cadono le bombe".