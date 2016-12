foto Reuters

23:45

- "Una violenza senza senso che fa eco ad altre tragedie: Fort Hood e Newtown". Lo ha affermato il presidente americano Barack Obama, intervenendo alla cerimonia in memoria della strage del Navy Yard. "Tragedie così dovrebbero essere uno shock per tutto il paese invece qui non accade invece nulla: non possiamo accettarlo, serve il controllo delle armi", ha aggiunto il presidente.