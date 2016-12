foto Ansa

15:46

- Sono 49 le persone in mano all'interno del centro commerciale WestGate di Nairobi che mancano all'appello. Tra questi non si sa il numero delle persone vive in ostaggio dei terroristi e di chi sia rimasto ucciso. Il blitz delle forze speciali israeliane è in corso e alcuni ostaggi sarebbero stati liberati. "Speriamo di terminare entro oggi le operazioni", ha detto il portavoce del ministro Cyrus Oguna.