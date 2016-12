Germania, seggi aperti: si vota

Correlati Merkel cerca alleati 07:43 - Poco meno di 62 milioni di tedeschi sono chiamati oggi alle urne per un voto decisivo, non solo per il destino di Angela Merkel e della sua coalizione, ma anche per le politiche europee. I sondaggi rivelano un testa a testa tra cristiano liberali e sinistra. La cancelliera assicura, se rieletta sosterrà un' Europa forte, ma "con la Cdu al governo non ci saranno gli eurobond". - Poco meno di 62 milioni di tedeschi sono chiamati oggi alle urne per un voto decisivo, non solo per il destino di Angela Merkel e della sua coalizione, ma anche per le politiche europee. I sondaggi rivelano un testa a testa tra cristiano liberali e sinistra. La cancelliera assicura, se rieletta sosterrà un' Europa forte, ma "con la Cdu al governo non ci saranno gli eurobond".

Si tratta di un voto che deciderà quale coalizione potrà guidare il Paese nei prossimi quattro anni, determinando la composizione del nuovo Bundestag, e che influenzerà anche la politica in Europa.



Si oscilla fra una assoluta certezza, la riconferma di Angela Merkel per un terzo mandato, e una altrettanto assoluta incertezza: con chi potrà allearsi al governo? La suspense riguarda sia le alleanze sia i risultati dei partiti minori, dai liberali (Fdp) alleati di governo della Merkel, al partito anti-euro Alternative fuer Deutschland (AfD). Per entrambi vale l'incognita se riusciranno a superare lo sbarramento del 5% ed entrare in Parlamento.



In tutto corrono 34 partiti e 4.500 candidati. Gli aventi diritto sono quasi 62 milioni. I seggi si aprono alle 8 e si chiudono alle 18: a seguire exit poll e proiezioni.



Gli ultimi sondaggi indicano un testa a testa fra i due schieramenti: la coalizione cristiano liberale (Cdu-Csu/Fdp) della cancelliera Merkel, e i tre partiti di sinistra, socialdemocratici (Spd), Verdi e Linke. Il rapporto si aggira, oscillando fra un punto di vantaggio per il governo e la parita', attorno al 45% per parte. Il problema sono le possibili coalizioni dopo il voto.