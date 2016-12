Strage a Nairobi, liberati ostaggi

Gli ostaggi del gruppo islamista che ha attaccato un centro commerciale disi troverebbero "in vari punti" dell'edificio, secondo quanto precisato dal governo kenyota. Intervengono anche le forze speciali israeliane. "I livelli superiori dell'edificio sono stati messi in sicurezza", ha dichiarato il Centro nazionale anti catastrofi, ma "nessuna comunicazione ha potuto essere stabilita" con i terroristi.

23:00 Cnn: "Tre americani tra i terroristi"

Sarebbero americani tre attentatori di al Shabaab. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti dello stesso gruppo jihadista. Il Dipartimento di Stato e l'Fbi starebbero indagando per accertare se l'informazione sia vera. Secondo alcuni messaggi Twitter i tre americani sarebbero Ahmed Mohamed Isse, 22 di St. Paul, Abdifatah Osman Keenadiid, 24 di Minneapolis, e Gen Mustafe Noorudiin, 27 di Kansas City.

22:43 Salvati molti ostaggi, blitz ancora in corso

L'esercito del Kenya ha annunciato di aver salvato la maggior parte degli ostaggi prigionieri dei terroristi che hanno assaltato il centro commerciale di Westgate di Nairobi. Il blitz delle teste di cuoio è ancora in corso.

20:04 Bilancio cresce a 68 vittime

Nuovo triste bilancio dell'assalto terroristico al centro commerciale a Nairobi, in Kenya. Le vittime sono infatti salite a 68. Lo ha reso noto la Croce rossa locale, dopo il ritrovamento di 9 cadaveri. Lo ha scritto anche la Bbc online.

19:28 In corso "importante operazione"

Al centro commerciale Westgate di Nairobi è in corso una "importante" operazione per cercare di neutralizzare il commando dei terroristi che hanno ancora nelle loro mani un numero imprecisato di ostaggi. Lo ha affermato il centro kenyano che gestisce le crisi, organo del governo.

18:57 Condoglianze di Obama a Kenyatta

Il presidente americano Barack Obama ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Obama ha espresso le proprie condoglianze per l'attacco terroristico, ribadendo l'appoggio degli Stati Uniti al Kenya negli sforzi per portare davanti alla giustizia gli esecutori dell'attacco.

17:56 Forte esplosione al Westgate Mall, ipotesi blitz

Una forte esplosione è stata sentita nei pressi del Westgate, il centro commerciale di Nairobi attaccato ieri dai terroristi islamici, con centinaia di morti e feriti. Secondo la stampa locale, sarebbe in corso l'attacco delle teste di cuoio kenyane, aiutate da esperti Usa, israeliani e britannici, per liberare gli ostaggi.

16:38 Kenyatta: nell'attacco morto mio nipote

Tra le vittime del Westgate di Nairobi ci sono un nipote del presidente Uhuru Kenyatta e sua moglie. Lo ha annunciato lo stesso Kenyatta.

16:32 Il bilancio si aggrava

16:10 Nuovi colpi d'arma da fuoco

Nuovi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati all'interno del Westgate Mall dopo che altre forze di sicurezza sono entrate nel centro commerciale.

16:00 Il presidente del Kenya: anche donne nel commando

Ci sono anche donne nel commando che ha attaccato il Westgate di Nairobi: lo conferma il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta, precisando che si cerca di identificare gli attentatori. L'attacco è stato rivendicato dagli shabaab somali.

15:46 Quarantanove i dispersi

Sono 49 le persone in mano all'interno del centro commerciale WestGate di Nairobi che mancano all'appello. Tra questi non si sa il numero delle persone vive in ostaggio dei terroristi e di chi sia rimasto ucciso.

15:33 Blitz in corso, liberati alcuni ostaggi

"La forze di sicurezza stanno combattendo all'interno del centro commerciale con gli attentatori". Lo ha detto il portavoce del ministro Cyrus Oguna. "Speriamo di terminare entro oggi le operazioni", ha aggiunto. Il blitz è ancora in corso e alcuni ostaggi sono stati liberati.

15:08 Almeno tre britannici tra le vittime

Tre cittadini britannici sono stati identificati tra le vittime dell'attacco al centro commerciale a Nairobi. Secondo il ministero degli Esteri di Londra il bilancio dei connazionali uccisi potrebbe aggravarsi.

14:14 Israeliani al lavoro per negoziare

Esperti israeliani stanno aiutando le autorità del Kenya a mettere a punto "una strategia negoziale" per porre un termine all'assedio al Westgate Mall di Nairobi. E' quanto si apprende da fonti della sicurezza israeliana.

14:13 Dassù: attentato non ancora rivendicato

"E' un attentato odioso che non è stato ancora pienamente rivendicato. Si pensa che possa esserci una pista degli shabab legati al conflitto in Somalia e al ruolo che il Kenya ha avuto in quel Paese". Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Marta Dassù, a margine del Prix Italia.

