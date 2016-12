Parigi, 1.300 chili di cocaina sequestrati su un volo Air France proveniente da Caracas

foto Afp Correlati Parigi, maxi sequestro ci cocaina 21:59 - Più di una tonnellata di cocaina purissima è stata sequestrata dalle forze di sicurezza francesi a bordo di un aereo cargo di Air France proveniente da Caracas e atterrato a Nanterre, non lontano da Parigi: la notizia è stata diffusa dal ministro dell'Interno, Manuel Valls, precisando che il sequestro, del valore di 200 milioni di euro, è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata nella regione parigina: il carico era pari a 1,3 tonnellate. - Più di una tonnellata di cocaina purissima è stata sequestrata dalle forze di sicurezza francesi a bordo di un aereo cargo di Air France proveniente da Caracas e atterrato a Nanterre, non lontano da Parigi: la notizia è stata diffusa dal ministro dell'Interno, Manuel Valls, precisando che il sequestro, del valore di 200 milioni di euro, è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata nella regione parigina: il carico era pari a 1,3 tonnellate.

La più grande retata della storia - Secondo il ministro dell'interno francese, Manuel Valls, si tratta della più grande operazione anti droga mai realizzata a Parigi. Sei le persone arrestate facenti parte della banda di narcotrafficanti. La droga era nascosta in 30 valigie.



Operazione avvenuta l'11 settembre - Il blitz della polizia è avvenuto lo scorso 11 settembre ma solo ora è stata resa nota la polizia per dare modo a tutte le persone coinvolte di finire in manette. La droga, immessa sul mercato, avrebbe avuto una rendita pari a circa 200 milioni di euro.