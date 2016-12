foto Ap/Lapresse

19:45

- Ci sarebbe un italiano di origini somale tra le vittime dell'attacco al centro commerciale di Nairobi, in Kenya. La Farnesina sta verificando e fonti del ministero degli Esteri precisano: "Al momento non ci risulta, ma stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari". La notizia è stata diffusa dall'inviato del Corriere della Sera in Kenya, Massimo Alberizzi.