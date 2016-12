foto Ap/Lapresse

19:01

- Sono ormai accerchiati dalla polizia e dai soldati gli uomini del commando che hanno preso d'assalto un centro commerciale di lusso a Nairobi. Tutto è pronto dunque per il blitz finale, mentre uno dei banditi è stato ferito e arrestato, come ha detto una fonte della polizia. Intanto però sette persone sono ancora in ostaggio dei terroristi all'interno dell'edificio.