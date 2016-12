La Farnesina ha fatto sapere che l'uomo era coniugato con una donna di Torino. La polizia ha arrestato un uomo del commando che però è morto per le ferite riportate. Una decina le persone che compongono il gruppo terroristico autore dell'assalto. Gli uomini hanno fatto il loro ingresso nel centro commerciale alle 13 ora locale: erano mascherati e vestiti di nero. "Sparavano indiscriminatamente a chiunque", ha raccontato un uomo che si trovava all'interno dell'edificio. Pare che almeno sette persone siano ancora tenute in ostaggio.



Il presidente Kenyatta: 39 i morti - E' di almeno 39 morti e 150 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato di Nairobi. Lo ha detto in diretta tv il presidente kenyano Uhuru Kenyatta. Nell'attacco, ha aggiunto il presidente, "ho perso alcuni familiari stretti". I "terroristi vogliono intimidirci e dividerci, ma noi vinceremo il terrorismo", ha concluso il messaggio Kenyatta.



Giornalista Abc Australia: fino a 36 ostaggi - Nel Westgate di Nairobi potrebbero esserci fino a 36 ostaggi: lo sostiene il giornalista di Abc Australia Martin Cuddihy, presente sul posto e che lo ha detto in una intervista alla Cnn.



Gruppo somalo di Al Qaeda rivendica - Gli integralisti somali shabaab hanno rivendicato su twitter l'attacco di Nairobi e hanno affermato di essere stati in contatto con un gruppo di attentatori "mujaheddin" che si trovavano all'interno del centro commerciale dove hanno provocato decine di morti. I ribelli somali hanno detto anche che non ci saranno trattative tra gli uomini armati con le forze di sicurezza kenyane. "Il governo kenyano sta chiedendo ai nostri mujaeddin nel centro commerciale di negoziare. Ma non ci saranno negoziati di nessun genere al #Westgate", scrivono gli shabaab sul loro account twitter.



Governo Gb: "Britannici tra le vittime" - Tra le vittime dell'attacco al centro commerciale Westgate ci sono "senza alcun dubbio" vittime britanniche. Lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico William Hague che ha definito l'assalto un "atto brutale e di codardia".



Il ministro: "Potrebbe essere un attacco terroristico" - Secondo il ministro dell'Interno, il sanguinoso assalto potrebbe essere "un atto terroristico". Il governo di Nairobi ha poi lanciato un appello tramite le televisioni locali a donare il sangue. Lo scrive il Daily Nation online.



La Farnesina: "Italiani tratti in salvo" - Gli italiani, dieci in tutto, che si trovavano nel centro commerciale sono salvi. Lo comunica la Farnesina, spiegando che sei di loro erano riusciti subito a mettersi al sicuro, prima che la situazione degenerasse. Gli altri quattro erano rimasti bloccati all'interno del centro, ma ora sono al sicuro.



Testimoni: "Clienti giustiziati a sangue freddo" - Un testimone, che era nella struttura al momento dell'assalto, ha riferito di una vera e propria "esecuzione" dei clienti e di attentatori che "parlano una lingua straniera". "Non parlavano swahili, ma qualcosa che sembrava arabo o somalo. Ho visto - ha raccontato un uomo - persone giustiziate a sangue freddo dopo che era stato chiesto loro qualcosa". "L'impressione - ha detto il proprietario di un negozio - è che gli assalitori siano riusciti a prendere il controllo di tutto il centro commerciale".



"Presi solo ostaggi non musulmani" - Secondo quanto si apprende, i terroristi avrebbero preso solo ostaggi non musulmani, come riferisce un testimone, raccontando che gli attentatori hanno detto a tutti i musulmani presenti nella struttura di alzarsi e andarsene.