09:35

- Il Pakistan ha scarcerato il Mullah Abdul Ghani Baradar, ex braccio destro del Mullah Omar, capo dei ribelli talebani . Lo ha reso noto il portavoce del ministero dell'Interno del Paese. Il ministero degli Esteri aveva anticipato che l'uomo sarebbe stato rilasciato, spiegando che la decisione è stata presa per favorire il processo di riconciliazione in Afghanistan e porre fine a un conflitto che dura da quasi 12 anni.