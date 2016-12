foto Ap/Lapresse

05:59

- La Corea del Nord rinvia a tempo indeterminato le riunioni concordate con Seul sulla riunificazione delle famiglie separate durante la guerra di Corea, che sarebbero dovute iniziare mercoledì. Pyongyang, riporta l'agenzia del regime Kcna, accusa il Sud di "usare" il piano per far salire la tensione tra i due Paesi e ha spiegato che "le riunioni saranno rinviate in assenza di un'atmosfera adeguata e rispettosa di dialogo e negoziati".