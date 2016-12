foto Afp

- Tre giorni dopo l'insediamento di John F. Kennedy alla Casa Bianca gli Stati Uniti arrivarono a un soffio dall'olocausto nucleare in North Carolina: solo un interruttore impedì a che un ordigno atomico, sganciato per errore, esplodesse sul villaggio di Faro provocando una carneficina peggiore di Hiroshima. Un documento ottenuto dal giornalista Eric Schlosser sulla base del Freedom of Indormation Act è stato pubblicato sul sito del Guardian.