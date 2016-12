foto Ansa

- Il presidente Barack Obama incontrerà martedì il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmud Abbas) la settimana prossima a margine della Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Lo ha reso noto Ben Rhodes, vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca confermano anticipazioni di fonte palestinese. Il 30 settembre, Obama ha inoltre già in agenda un incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca.