foto Ap/Lapresse

00:03

- Alcuni razzi sono stati esplosi contro un edificio della polizia turca ad Ankara. Non ci sono feriti, secondo il sindaco della città, Melih Goekek. L'edificio ospita sale per riunione di carattere sociale della polizia. Non ci sono indicazioni al momento sui responsabili dell'attacco, che ha fatto solo danni materiali. Due persone che sono state viste allontanarsi di corsa dalla zona, nel quartiere Dikmen, sono attivamente ricercate.