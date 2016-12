foto LaPresse

23:07

- Il peschereccio italiano Cartagine, in navigazione a 70 miglia dalle coste tunisine, è stato affiancato e dirottato verso il porto di Sfax (Tunisia) da una motovedetta della dogana tunisina. Un altro peschereccio ha avvisato le autorità italiane che avevano nella zona un mezzo il quale ha fatto alzare in volo un elicottero. Vani i tentativi di comunicazione con la Cartagine che, al momento del dirottamento, non stava pescando.