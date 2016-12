foto Ansa

21:30

- Tafferugli fra sostenitori e dimostranti anti-Morsi si sono verificati in diverse località dell'Egitto in occasione di nuove manifestazioni dei Fratelli musulmani. A Il Cairo una stazione della metropolitana è stata chiusa al pubblico per precauzione. Ad Alessandria le forze di sicurezza sono intervenute anche col lancio di lacrimogeni. Il bilancio è di cinquanta feriti mentre a Suez tre persone sono state ricoverate.