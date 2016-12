Sparatoria al parco a Chicago, 12 feriti

foto Ap/Lapresse Correlati Chicago, la violenza esplode in un campo da basket: 12 feriti in una sparatoria 10:11 - Almeno 12 persone, tra le quali un bambino di 3 anni, sono state ferite in una sparatoria in un parco di Chicago nella tarda serata di giovedì. A quanto pare tutto è successo in un campo di pallacanestro all'interno del parco, anche se non sono ancora stati chiariti i motivi della sparatoria. I feriti sono stati subito soccorsi e hanno lasciato l'area su barelle. - Almeno 12 persone, tra le quali un bambino di 3 anni, sono state ferite in una sparatoria in un parco di Chicago nella tarda serata di giovedì. A quanto pare tutto è successo in un campo di pallacanestro all'interno del parco, anche se non sono ancora stati chiariti i motivi della sparatoria. I feriti sono stati subito soccorsi e hanno lasciato l'area su barelle.

Secondo quanto riportato dal Chicago Tribune, quattro dei feriti, tra cui il bambino, sono in gravi condizioni.



Proprio ieri erano state pubblicate le statistiche dell'Fbi secondo le quali Chicago è diventata nel 2012 la città con più omicidi d'America in valore assoluto, battendo per la prima volta New York che ha tre volte abitanti in più. Nella città l'anno scorso ci sono stati 500 morti ammazzati, in aumento rispetto ai 431 del 2011.



La testimonianza dello zio del bimbo ferito - "Sono stati uomini con i capelli rasta a bordo di un'auto grigia". Lo racconta ai media locali lo zio del bambino ferito. "Hanno sparato verso di me, ma hanno preso il palo della luce", ha raccontato Julian Harris spiegando che suo nipote è stato colpito sulla guancia. "Li ho già visti da queste parti, vanno in giro a cercare qualcuno a cui sparare ogni notte, sono una gang, le gang fanno così".