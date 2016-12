foto Ap/Lapresse

06:37

- Gli Stati Uniti hanno rifiutato al presidente del Venezuela Nicolas Maduro il permesso di sorvolare il loro territorio in occasione del suo viaggio in Cina previsto per sabato prossimo. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri venezuelano. Maduro ha definito "grave" questo atto: "E' un'aggressione". Caracas ha quindi cambiato la rotta prevista, allungandola, e non esclude "misure diplomatiche" contro Washington.