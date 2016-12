foto Ap/Lapresse

06:19

- Un terremoto di magnitudo 4.3 ha scosso nelle prime ore di questa mattina il centro della Grecia, a circa 59 chilometri a nord della capitale. Non sono stati segnalati danni o vittime. L'epicentro della scossa, indicata come "leggera", è stata localizata nel golfo di Corinto, nel mare Mediterraneo, a 24 chilometri a sudovest della città di Tebe. Il terremoto si è verificato alle 5.05 ora locale (le 4.05 in Italia) ed è stato percepito anche ad Atene.