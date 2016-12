foto Da video

23:31

- "Il Consiglio di sicurezza deve essere pronto ad agire la prossima settimana". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, John Kerry, parlando della Siria e sottolineando come "il tempo è poco e la comunità internazionale non deve sprecarlo a dibattere di ciò che già sappiamo". Il rapporto dell'Onu, ha aggiunto, "ha reso le cose ancora più chiare: ogni punto di quel documento conferma come il regime di Assad sia colpevole".