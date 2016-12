Fukushima, il premier: "Smantellare i reattori"

foto Ap/Lapresse Correlati Fukushima, città fantasma intorno alla centrale

Fukushima, perdita acqua "incidente grave" 11:53 - Il premier nipponico, Shinzo Abe, ha esortato i vertici della Tepco a procedere allo smantellamento dei due reattori di Fukushima, ufficialmente non inclusi nei piani di risanamento. Questi infatti riguardano i reattori dall'1 al 4, mentre la richiesta di Abe, maturata nel corso della sua visita all'impianto, riguarda i numeri 5 e 6.

I due reattori, costruiti più in alto rispetto agli altri quattro, sono stati danneggiati solo parzialmente dal sisma e dallo tsunami che hanno colpito il Giappone nel marzo 2011 e potrebbero anche tornare in funzione. Il numero uno di Tepco, Naomi Hirose, ha replicato che la utility avrebbe preso una decisione entro la fine dell'anno.



Quanto alle risorse disponibili, il premier ha riferito che entro marzo 2015 Tepco avrebbe stanziato 1.000 miliardi di yen (circa 7,7 miliardi di euro) oltre i 1.000 già stanziati per varie misure urgenti sulla sicurezza.