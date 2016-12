Voto Germania, la Merkel rischia maggioranza

foto Ap/Lapresse Correlati Germania, sarà grande coalizione? 10:54 - Secondo un sondaggio Insa, pubblicato dalla "Bild", a pochi giorni dalle elezioni in Germania la maggioranza di Angela Merkel sarebbe a forte rischio. La coalizione cristiano-liberale della cancelliera sarebbe infatti al 44%, con un exploit del partito anti-euro AfD (alternativa per la Germania), che entrerebbe al Bundestag con il 5%. - Secondo un sondaggio Insa, pubblicato dalla "Bild", a pochi giorni dalleinladi Angelasarebbe a forte rischio. La coalizione cristiano-liberale della cancelliera sarebbe infatti al 44%, con un exploit del partito anti-euro AfD (alternativa per la Germania), che entrerebbe al Bundestag con il 5%.

Stando al sondaggio, l'Unione cristiano democratica Cdu-Csu della cancelliera Merkel arriva al 38% e gli alleati liberali (Fdp) al 6%. Assieme la coalizione di governo perde un punto e arriva al 44%, uno in meno dei tre partiti di sinistra assieme.



I socialdemocratici dello sfidante Peer Steinbrueck sono indicati al 28%, i Verdi all'8% e la Linke (Sinistra) al 9%: assieme dunque avrebbero il 45%. Una coalizione rosso-rosso-verde e' stata pero' sempre esclusa dalla Spd. Il partito Alternative fuer Deutschland (Afd), che ruba essenzialmente voti alla Cdu-Csu, supera, per la prima volta in un sondaggio, lo sbarramento del 5% e entrerebbe al Bundestag. Fra tre giorni, il 22, si vota in Germania. In caso l'attuale coalizione cristiano liberale non avesse la maggioranza, l'opzione piu' probabile sarebbe una grande coalizione nero-rossa fra Cdu-Csu e Spd con la Merkel sempre cancelliera per un terzo mandato. (ANSA).